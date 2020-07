Brescia, Cellino si confessa: "Sono distrutto, questa stagione un'agonia. La B è un mio fallimento" (Di venerdì 24 luglio 2020) Intervista al Corriere di Brescia per il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, che dopo la retrocessione in Serie B della squadra di Diego Lopez ha affermato: "Sono distrutto, mi creda. Ma non per il verdetto. Leggi su tuttonapoli

TUTTOJUVE_COM : Cellino: 'Tonali via dal Brescia, gli ho fatto una promessa. Gli altri restano' - notiziasportiva : #Brescia, Cellino annuncia la cessione di Tonali: 'Fatta una promessa' - MomentiCalcio : #Brescia, il mea culpa di #Cellino: “La #SerieB è un mio fallimento personale” - Tangodecorazon : RT @EuropaCalcio: #Brescia #Cellino: 'Vendo #Tonali, gliel'ho promesso. Su #Balotelli...' - EuropaCalcio : #Brescia #Cellino: 'Vendo #Tonali, gliel'ho promesso. Su #Balotelli...' -