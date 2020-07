Bologna, film hard proiettato nella notte in un maxi-schermo (Di venerdì 24 luglio 2020) Sul maxi-schermo di piazza Maggiore, nel cuore di Bologna, che 'ospita' le pellicole d'autore della rassegna cinematografica estiva "Sotto le stelle del Cinema" della Cineteca è stato proiettato nella notte un film pornografico. A dare l'allarme un'anziana bolognese I carabinieri hanno sorpreso un 24enne italiano, in compagnia di una decina di amici, seduti in fondo alle file di sedie, disposte sul 'Crescentone' (la parte rialzata della piazza) intenti a guardare il film hard trasmesso sul maxi schermo attraverso un videoproiettore collegato ad un computer. Il giovane dovrà rispondere di atti contrari alla pubblica decenza. A dare l'allarme, intorno alle 2 di notte, ... Leggi su tg24.sky

