Il piano economico e finanziario (Pef) di Autostrade per l'Italia per i prossimi 5 anni è stato approvato ieri dai consigli di amministrazione di Aspi e Atlantia e in serata inviato al ministero dei Trasporti. Spiega oggi Repubblica: Il Pef in sostanza mette nero su bianco ciò che aveva chiesto il ministero nelle precedenti interlocuzioni, incluso un piano tariffario calmierato che deve rispondere alle direttive dell'authority dei Trasporti (Art) e che fissa nel 7,09% pre tasse il ritorno sul capitale massimo per i nuovi investimenti. «Tra gli obblighi del concessionario c'è l'applicazione del regime tariffario stabilito dall'Autorità per i Trasporti che stabilisce un incremento annuo massimo dell'1,75%, oneri Covid-19 ...

alexbarbera : Sentite questa: Autostrade fa un piano in cui promette il taglio delle tariffe, De Micheli dice che “non ci saranno… - DaniloToninelli : Approvato piano di rilancio UE da 750 miliardi di cui 209 andranno all’Italia. Un importo ancora maggiore di quanto… - Mov5Stelle : 'Con l'intervento pubblico dello Stato su Autostrade ci sarà più sicurezza, più manutenzione, pedaggi meno cari e q… - Noovyis : (Autostrade: il piano che abbassa i pedaggi e lo sciopero in arrivo) Playhitmusic - - Lucia39134555 : RT @alexbarbera: Sentite questa: Autostrade fa un piano in cui promette il taglio delle tariffe, De Micheli dice che “non ci saranno aument… -

DOMENICO MORO, ''LO STATO ITALIANO SALVA BENETTON IN EXTREMIS E PURE IL CAPITALE TRANSNAZIONALE, MA COSI' RIMANE MERCATO MONOPOLISTICO''

L’AQUILA - La decisione del Consiglio dei ministri di non procedere alla revoca della concessione ad autostrade per l’Italia (Aspi) non è soltanto un salvataggio in extremis dei Benetton, ma rappresen ...

