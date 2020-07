Attività commerciale in fiamme nei pressi di via Due Principali, paura ad Avellino (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco alle ore 14’30 di oggi 24 luglio, sono intervenuti in via Due Principali, sempre ad Avellino, per un incendio che ha interessato un esercizio commerciale del posto. Le due squadre prontamente intervenute, hanno localizzato il principio d’incendio spegnendo le fiamme evitando che si propagassero al resto della struttura. Al momento in cui si è verificato il fatto il negozio era chiuso per la pausa pranzo. L'articolo Attività commerciale in fiamme nei pressi di via Due Principali, paura ad Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

