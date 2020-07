Achille Lauro, esce album 1990 (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 24 LUG - E' uscito 1990, il nuovo album di Achille Lauro che rende omaggio agli anni Novanta e all'anno della sua nascita. Il disco arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ... Leggi su corrieredellosport

IlContiAndrea : #ARaccontareCominciaTu sebbene non fosse in palinsesto su #RaiTre, tornerà in primavera e si concentrerà sui cantan… - giocasteddu : RT @xdarkandtwisty: Sono iscritta da gennaio e ho solo 11 followers. Questo è quello che succede quando una donna è seria, parla di achille… - IncantevoleC : RT @Martola__: non ho paura di dire che con blu di Achille Lauro mi metto a piangere - semanthide3 : @DSantanche Capisco che sei matusa anche se ti vesti da adolescente e che il cantante più trasgressivo che conosci… - lallina_1234 : @giacomojackjack Io di mongolino vedo solo te che con questo tweet pensi di danneggiare Achille Lauro ma nominandol… -