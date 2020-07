Ufficiale: Joao Mario non sarà riscattato dalla Lokomotiv Mosca. Il saluto sui social (Di giovedì 23 luglio 2020) Joao Mario non sarà riscattato dalla Lokomotiv Mosca e almeno per il momento tornarà all’Inter. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso il sito web Ufficiale del club russo: “Joao Mario lascia la Lokomotiv dopo la scadenza del prestito – si legge nella nota Ufficiale della società russa -. Nella nostra squadra, Joao ha giocato 22 partite, segnato un gol, fornito cinque assist nell’anno che ci ha visti chiudere al secondo posto in campionato”. Lo stesso giocatore portoghese attraverso il proprio profilo Instagram ha salutato la squadra: ““Vorrei ringraziare tutto ... Leggi su alfredopedulla

