Udinese-Juventus 2-1, Sarri: “Abbiamo perso ordine nell’ultimo periodo” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Nell’ultimo periodo abbiamo perso ordine e in questo momento conta più non essere disordinati che avere qualità e aggressività. Abbiamo preso il pareggio dopo un buon primo tempo e nella ripresa abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. Poi nel tentativo di vincerla a tutti i costi, l’abbiamo persa nel recupero”. Così Maurizio Sarri ha commentato Udinese-Juventus 2-1. La formazione bianconera si fa rimontare nei minuti di recupero dopo il vantaggio di de Ligt nel primo tempo e perde l’occasione di conquistare lo Scudetto con tre giornate di anticipo: “In questa fase della stagione è difficile giocare in queste condizioni e restare efficienti per novanta minuti. Le partite sono tutte strane e non hanno una logica ... Leggi su sportface

Udinese_1896 : #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? - juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - SkySport : UDINESE – JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (42’) ? #Nestorovski (52’) ? #Fofana (90+2’) ? #SerieA – 35^ gi… - _ValentAle_ : RT @Udinese_1896: #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? - TomlinsonGuitar : RT @Udinese_1896: #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? -