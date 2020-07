Tredici suore sono morte in un convento a causa del covid-19 (Di giovedì 23 luglio 2020) sono morte in 13, nel luogo dove hanno trascorso gran parte della loro vita. Tredici suore dell’ordine di San Felice sono state colpite dal covid-19 in un convento a Livonia, Michigan. Come riporta il New York Times, 12 sono morte sono morte tra aprile e maggio mentre una è morta il 27 giugno. Il virus ha attecchito facilmente in un convento, dove la vita si svolge in comune e le occasioni di vicinanza fisica sono costanti. Per questo le suore si sono ammalate e sono morte praticamente insieme. “Siamo addolorate per tutte le nostre sorelle che sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tredici suore Coronavirus, morte 13 suore in un convento: decine di casi in Italia DirettaNews.it Cursed, la serie TV fantasy di Netflix con Katherine Langford

Katherine Langford ('Tredici'), Devon Terrell ('Barry') e Gustaf Skarsgard ('Vikings') sono i protagonisti della serie TV fantasy 'Cursed', una rilettura del mito arturiano creata da Frank Miller e To ...

Katherine Langford ('Tredici'), Devon Terrell ('Barry') e Gustaf Skarsgard ('Vikings') sono i protagonisti della serie TV fantasy 'Cursed', una rilettura del mito arturiano creata da Frank Miller e To ...