Stupro al parco Monte Stella, la prova del Dna inchioda un africano (Di giovedì 23 luglio 2020) Svolta nelle indagini sullo Stupro al parco Monte Stella, in zona San Siro a Milano. La polizia ha fermato un 24enne di origine africana sospettato di essere l'autore della brutale violenza sessuale perpretrata, lo scorso 15 luglio, ai danni di una donna di 45 anni che stava camminando con il suo cane. Secondo quanto si apprende la prova del Dna inchioderebbe il giovane africano individuato dopo lunghe indagini che hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Leggi su iltempo

periodosabbatic : @fattoquotidiano I poliziotti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Giovedì mattina 23 luglio un 24enne af… - periodosabbatic : @SkyTG24 Corriere.milano. I poliziotti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Giovedì mattina 23 luglio un… - LegaPremier : RT @TribvnvsPlebis: Volevo segnalarvi che è stato preso il presunto responsabile dello stupro al parco del 15 luglio a #Milano . Ah, dimen… - vero_antonelli : RT @Today_it: Stuprata in pieno giorno al parco mentre porta a spasso il cane: fermato un uomo - Today_it : Stuprata in pieno giorno al parco mentre porta a spasso il cane: fermato un uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro parco

Dopo otto giorni di caccia all’uomo, è stato arrestato un 24enne di origini africane per lo stupro avvenuto al parco Monte Stella di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, gli agenti ...Sembrerebbe essere stato risolto il giallo legato alla violenza sessuale subita da una donna a Milano lo scorso 15 luglio. Come riferito in queste ultime ore da pressochè ogni organo di informazione, ...