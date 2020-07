Slovenia condannata per aver respinto un richiedente asilo (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 16 luglio il Tribunale amministrativo della Slovenia ha giudicato illegale il respingimento di un richiedente asilo appartenente alla minoranza anglofona del Camerun. Al suo ingresso in Slovenia l'uomo, di cui sono note le iniziali J.D., era stato trattenuto per due giorni in una stazione di polizia presso il confine. Gli era stato negato l'accesso alla procedura d'asilo sebbene l'avesse ripetutamente chiesta. respinto in Croazia “contro le norme dell'Unione Europea”, come si legge nella (...) - Europa / Immigrati, , Slovenia, Richiedenti asilo, Respingimenti Leggi su feedproxy.google

