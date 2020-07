Regionali, Matera (FdI) a Cerreto Sannita: “Non si speculi sulla questione ospedale” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – Ottima partecipazione per la “primissima” sul territorio di Fratelli di Italia. Cerreto Sannita ad ospitare la prima tappa del percorso avviato dai “meloniani” sanniti in vista della tornata elettorale regionale.“Abbiamo riscontrato anche a Cerreto Sannita – commenta il candidato consigliere regionale, Domenico Matera – entusiasmo e condivisione. Parleremo con le persone, ci interfacceremo con loro per studiare, congiuntamente, soluzioni per il territorio”. “Voglio portare il mio entusiasmo in Regione – ha spiegato ancora Matera alla platea accorsa a Palazzo Del Genio – Siamo sicuri di strappare un risultato ... Leggi su anteprima24

