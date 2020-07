PSG, Thiago Silva svela il suo futuro: “Ecco la mia decisione…” (Di giovedì 23 luglio 2020) La parola a Thiago Sliva.Il centrale difensivo del PSG, dopo ben 8 anni passati in quel di Parigi diventando non solo una pedina fondamentale nell'undici titolare ma anche nello spogliatoio dei campioni di Francia in carica, ha deciso di lasciare. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non volevo andarmene, la decisione è stata presa. La rispetto, e la rispetterò fino alla fine".Diverse le compagini sulle tracce dell'esperto difensore brasiliano, su tutti Everton e Milan. Leggi su mediagol

