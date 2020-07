Overwatch 2 avrà delle mappe PvE 'più grandi e più complesse' di quelle viste in Retribution e Storm Rising (Di giovedì 23 luglio 2020) Dall'annuncio di Overwatch 2 alla BlizzCon, Blizzard Entertainment non ha offerto troppi aggiornamenti sullo stato del gioco. Vari rumor hanno indicato che potrebbe essere lanciato quest'anno, ma con la pandemia COVID-19, che ha ritardato l'uscita di molti titoli e persino causato la cancellazione della BlizzCon 2020, sembra improbabile un lancio entro quest'anno. Tuttavia, lo sviluppo è in corso e in un nuovo post sul blog, il team ha condiviso interessanti novità.Il sequel avrà una campagna con mappe PvE, ma come saranno rispetto a quelle di Retribution e Storm Rising? "Le mappe PvE (Player vs. Environment) di Overwatch 2 sono più grandi e ... Leggi su eurogamer

