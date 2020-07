Messi all’Inter: l’argentino compra casa a Milano. La verità (Di giovedì 23 luglio 2020) Messi all’Inter: solo una suggestione di mercato o reale possibilità? Intanto il padre del calciatore del Barcellona è atteso a Milano per comprare un appartamento. Da anni a questa parte, quando si parla di un Leo Messi in rotta col Barcellona, si è sempre parlato dell’Inter come possibile futura squadra della Pulce argentina. Il numero 10 blaugrana è stato un pallino di Massimo Moratti, ma è risultato sempre impossibile poter avviare qualsiasi trattativa con i catalani, che hanno reso Messi il loro simbolo e capitano. Nelle ultime settimane le voci di un possibile divorzio tra il 5 volte pallone d’oro e il Barcellona si sono intensificate, data l’interruzione delle trattative per il rinnovo di contratto del giocatore. E, immancabili, sono ... Leggi su bloglive

rebel29_ : RT @matthijs_pog: #Messi all'Inter è fatta - marcovarini : Non so se #Messi andrà all’Inter, ma una cosa è certa: verrebbe in Italia di corsa. Al Barça si è ormai chiusa un’e… - JuveMerdaLadra : Messi all’Inter via lui - matthijs_pog : #Messi all'Inter è fatta - giofattoruso : È che tra il primo e secondo tempo la Juve si è distratta con la notizia di #messi all’#Inter -

