L'eolico fa boom, ma solo all'estero. In Italia è stallo (Di giovedì 23 luglio 2020) Maxi contratto per Saipem in Scozia e Francia. Da noi burocrazia e ricorsi frenano gli investimenti. Leggi su quotidiano

Il_megafono_org : Malgrado il periodo di crisi, è boom per il settore eolico off-shore #ilmegafonoorg Ambiente #ambiente… -

Ultime Notizie dalla rete : eolico boom L’eolico fa boom, ma solo all'estero. In Italia è stallo Quotidiano.net L’eolico fa boom ma solo all’estero In Italia è stallo

Saipem si aggiudica nuovi contratti nell’eolico offshore (in mare) per un valore complessivo di 90 milioni. Le nuove commesse, annunciate ieri dal gruppo guidato dall’ad Stefano Cao, riguardano proget ...

Scenari di boom dell’idrogeno. Ma sarà verde?

Le politiche energetiche Ue puntano ad accelerare la competitività dell’idrogeno da rinnovabili, ma, neanche troppo segretamente, c'è chi spinge per l'idrogeno prodotto dal reforming del metano. Uno s ...

Saipem si aggiudica nuovi contratti nell’eolico offshore (in mare) per un valore complessivo di 90 milioni. Le nuove commesse, annunciate ieri dal gruppo guidato dall’ad Stefano Cao, riguardano proget ...Le politiche energetiche Ue puntano ad accelerare la competitività dell’idrogeno da rinnovabili, ma, neanche troppo segretamente, c'è chi spinge per l'idrogeno prodotto dal reforming del metano. Uno s ...