La palette perfetta per l’estate? Kaki, panna e tabacco (Di giovedì 23 luglio 2020) La tavolozza cromatica perfetta per l’estate 2020 è indubbiamente quella in stile safari: Kaki, panna e nuance terrose come il tabacco o il sabbia compongono la palette più fresca e raffinata. perfetta per ogni occasione diurna e per qualunque body shape. Queste tinte molto naturali e sobrie suggeriscono subito quell’eleganza intramontabile dal retrogusto un po’ coloniale. Un sapore vintage che innanzitutto si rivela riposante per gli occhi di chi guarda, dato che si tratta di colori tenui e poco accesi. Inoltre queste sfumature polverose e delicate, tipiche dei pastelli, sono l’ideale per evitare di definire nettamente una silhouette: le creme, i verdi naturali e i marroni hanno il pregio di sfumare, dando così un’impressione di ... Leggi su gqitalia

Bene, sappi che la tua palette di colori amici non ti dovrebbe abbandonare mai ... Specialmente in spiaggia! La tonalità perfetta per un bikini da urlo? Tutte le sfumature più vivaci a base arancio, ...

Il Colibrì di Sandro Veronesi: la collezione trucco perfetta per il libro

Il colibrì di Sandro Veronesi, dovete sapere che esiste una collezione trucco perfetta per il libro. Si chiama The Hummingbird (il colibrì, per l’appunto) ed è firmata Chantecaille. La gamma di prodot ...

Il colibrì di Sandro Veronesi, dovete sapere che esiste una collezione trucco perfetta per il libro. Si chiama The Hummingbird (il colibrì, per l'appunto) ed è firmata Chantecaille. La gamma di prodot ...