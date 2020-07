La banda dei criminali in divisa e l’ombra di un’alleanza con i clan (Di venerdì 24 luglio 2020) Vivo tra carabinieri da quasi 14 anni e quindi sento di dover urlare agli arrestati: non siete carabinieri. La storia di Piacenza apre delle riflessioni,la prima è che legalizzare le droghe leggere è l’unica strada per fermare un traffico infinito. Le voci delle loro violenze... Leggi su repubblica

Mimma1949 : RT @marcodemeu: Telese e la banda di Travaglio ha fottutamente paura di Renzi, perché sa che è l'unico in grado di spazzare via la loro man… - zazoomblog : La banda dei criminali in divisa e lombra di unalleanza con i clan - #banda #criminali #divisa #lombra - GDezuani : RT @marcodemeu: Telese e la banda di Travaglio ha fottutamente paura di Renzi, perché sa che è l'unico in grado di spazzare via la loro man… - Giuggio72684862 : RT @MarioCutini: Una banda di vigliacchi che hanno disonorato l'Arma dei Carabinieri , macchiandosi di gravissimi atti, indegni della divis… - Lo_statistico : Prima anche nelle difficoltà gli avversari potevano attaccare per 2 ore (il Barcellona ne sa qualcosa) e non ci seg… -

Ultime Notizie dalla rete : banda dei I dettagli dell'operazione Malcom a Monza e Brianza: la banda dei centri commerciali, la fuga e l'arresto dall'elicottero - FOTO Il Cittadino di Monza e Brianza Rieti, rubarono yacht di lusso: banda condannata ma il reatino si dice innocente

All’alt dei militari, l’improvvisata banda di pirati aveva tentato di seminare il mezzo dell’Arma, ma era stata raggiunta e arrestata al largo di Ostia. A distanza di sette anni da quella vicenda, il ...

La banda dei criminali in divisa e l'ombra di un'alleanza con i clan

Guardo le foto di questi carabinieri coinvolti nell’inchiesta, si atteggiano come rapper con cartamoneta in mano, vedo le immagini dei torturati. Leggo le accuse gravissime, le violenze e i pestaggi ...

All’alt dei militari, l’improvvisata banda di pirati aveva tentato di seminare il mezzo dell’Arma, ma era stata raggiunta e arrestata al largo di Ostia. A distanza di sette anni da quella vicenda, il ...Guardo le foto di questi carabinieri coinvolti nell’inchiesta, si atteggiano come rapper con cartamoneta in mano, vedo le immagini dei torturati. Leggo le accuse gravissime, le violenze e i pestaggi ...