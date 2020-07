Il miglior fiume al mondo, per la Cnn (Di giovedì 23 luglio 2020) Per il nuoto, non c'è posto più bello dell'Aare a Berna. Lo dice l'emittente americana Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Il miglior fiume al mondo, per la Cnn #berna #cnn #fiume #aare - OBonomi : RT @AptValdiSole: Vuoi sfidare le rapide del miglior fiume europeo per la pratica degli sport d'acqua dolce? In VAL DI SOLE puoi! Vieni a f… - TrentinoWow : RT @AptValdiSole: Vuoi sfidare le rapide del miglior fiume europeo per la pratica degli sport d'acqua dolce? In VAL DI SOLE puoi! Vieni a f… - Zeronegativo73 : RT @AptValdiSole: Vuoi sfidare le rapide del miglior fiume europeo per la pratica degli sport d'acqua dolce? In VAL DI SOLE puoi! Vieni a f… - VisitTrentino : RT @AptValdiSole: Vuoi sfidare le rapide del miglior fiume europeo per la pratica degli sport d'acqua dolce? In VAL DI SOLE puoi! Vieni a f… -

Ultime Notizie dalla rete : miglior fiume Autostrade: discussione fiume in Senato su mozioni. Margiotta, il governo per miglior risultato possibile ferpress.it Il miglior fiume al mondo, per la Cnn

L'Aare è forse il miglior fiume al mondo per il nuoto, secondo il rapporto "20 of the world's best places for swimming". Nella sua top 20 online CNN cita tra gli altri anche lo Schlachtensee, nella ...

Il duro Passarella: arroganza, sinistro terrificante e leadership. Lo voleva il Real Madrid, lo prese la Fiorentina

Quando sul mitico Guerin Sportivo si iniziava a parlare degli imminenti mondiali di Argentina del 1978 uno dei giocatori maggiormente citati era proprio questo ...

L'Aare è forse il miglior fiume al mondo per il nuoto, secondo il rapporto "20 of the world's best places for swimming". Nella sua top 20 online CNN cita tra gli altri anche lo Schlachtensee, nella ...Quando sul mitico Guerin Sportivo si iniziava a parlare degli imminenti mondiali di Argentina del 1978 uno dei giocatori maggiormente citati era proprio questo ...