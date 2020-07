Il blogger Nicolò Targhetta, fenomeno da 200mila follower: «Siamo una generazione che galleggia» (Di giovedì 23 luglio 2020) «A me scrivere non piace. Non fai una cosa ogni giorno, tutti i giorni, perché ti piace. La fai perché ne hai bisogno. E io ne ho bisogno perché ho scoperto che se non scrivo, certe cose non sono capace di dirle… ». Inizia così un recente post su Facebook dello scrittore padovano 34enne Nicolò Targhetta. Una storia al giorno Tre anni fa ha iniziato un esperimento: ha pubblicato una storia al giorno sul suo profilo, compulsivamente per 365 giorni. Risultato: 200mila follower e due libri, Non è successo niente (che poi è il titolo della sua pagina social) e, ora, Lei, (pubblicati entrambi dalla veneta BeccoGiallo Edizioni). Leggi anche › Libri da leggere: uomini, donne ... Leggi su iodonna

