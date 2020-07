Hamilton a Ecclestone: «Sei un ignorante razzista». E lui: «Pensa al colore del tuo cervello» (Di giovedì 23 luglio 2020) Lo scontro è durissimo. L’ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone ha respinto le accuse di Lewis Hamilton. Che gli aveva dato del razzista. «Non è vero», ha detto rivolto al pilota britannico. Ma non si è fermato qui perché ha alzato i toni come precedentemente aveva fatto lo stesso Hamilton. Hamilton attacca Ecclestone: «Sei un razzista ignorante» Il pilota della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha criticato Ecclestone dopo che l’89enne ha dichiarato in un’intervista alla Cnn che «in molti casi, i neri sono più razzisti di quelli bianchi». Hamilton ha etichettato i commenti come «ignoranti e non istruiti», ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Hamilton a Ecclestone: «Sei un ignorante razzista». E lui: «Pensa al colore del tuo cervello»… - motorboxcom : #F1 Non si ferma il botta e risposta tra #Hamilton ed #Ecclestone sul tema del razzismo - autosprint : #Ecclestone a #Hamilton: 'Non sono istruito e sei fortunato' - FormulaPassion : Willy T. Ribbs, il primo test di un pilota di colore in #F1 - DanieleFassina : @BriManuela Ed anche Wolff vuole distruggere che non lo fa diventare nuovo Ecclestone....Hamilton non entra per doppiare la Ferrari -