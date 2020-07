Folklore è il nuovo album di Taylor Swift annunciato a sorpresa: la tracklist e la data di uscita (Di giovedì 23 luglio 2020) Il nuovo album di Taylor Swift arriva così, a sorpresa, con un titolo e una data di rilascio. La popstar statunitense aveva ancora tante cose da dire dopo Lover e non poteva lasciare i suoi fan indietro. Un annus horribilis, quello degli Stati Uniti, e non solo per la pandemia del COVID-19: le elezioni presidenziali tormentano anche gli artisti alla luce della tragica morte di George Floyd - per la quale la stessa Swift si è espressa con livore nei confronti di Donald Trump - e proprio come apprendiamo dal nuovo album dei Bon Jovi la popstar ha scelto di cogliere tutti alla sprovvista. Folklore è il titolo scelto per l'ottavo album in studio di Taylor ... Leggi su optimagazine

