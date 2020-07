Fare business con l'Iran, l'Italia ci crede e vuole fare di più (Di giovedì 23 luglio 2020) Ma è proprio vero che le sanzioni imposte dagli Usa dal maggio 2018, con l’uscita unilaterale di Washington dall’accordo sul nucleare Iraniano, hanno fermato tutto il business tra Italia e Iran? A giudicare da un evento organizzato sul web da The European House Ambrosetti e dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, insieme alla Tehran Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agricolture, parrebbe proprio di no.Se non altro per il numero degli iscritti, circa 800 tra imprenditori e consulenti del settore privato Italiani e Iraniani; per i 500-600 collegamenti alla tavola rotonda introduttiva, anche da una ventina di altri Paesi; per la vivacità di una ’live discussion” in cui erano tante le società a comunicare ... Leggi su huffingtonpost

anto_sacchetti : Fare business con l'Iran, l'Italia ci crede e vuole fare di più - HuffPostItalia : Fare business con l'Iran, l'Italia ci crede e vuole fare di più - mistergarats : @La7tv @DSantanche L'imprenditore non può ricevere aiuti di stato, chiude, apre un nuovo business c'è la bolkestain… - AthenaFyr : @frooppy Beh, fin quando non l'ha comprato Facebook doveva fare così per rimanere in piedi alla fine Ora infatti campa di WhatsApp business - ECARSNOW : @disinformatico Tesla sta letteralmente “eradicando” un vecchio modo di fare business: quello legato alle abitudini… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare business Influencermania, il manuale per fare business grazie agli influencer Affaritaliani.it Aumentano le vendite online: il digitale diventa indispensabile per qualsiasi business

Ma, al contrario, quello è solo il punto di partenza, lo step iniziale.Per cominciare a vendere i propri prodotti e servizi è necessario fare in modo di portare traffico qualificato sul sito, di ...

Fare business con l'Iran, l'Italia ci crede e vuole fare di più

Ma è proprio vero che le sanzioni imposte dagli Usa dal maggio 2018, con l’uscita unilaterale di Washington dall’accordo sul nucleare iraniano, hanno fermato tutto il business tra Italia e Iran? A giu ...

Ma, al contrario, quello è solo il punto di partenza, lo step iniziale.Per cominciare a vendere i propri prodotti e servizi è necessario fare in modo di portare traffico qualificato sul sito, di ...Ma è proprio vero che le sanzioni imposte dagli Usa dal maggio 2018, con l’uscita unilaterale di Washington dall’accordo sul nucleare iraniano, hanno fermato tutto il business tra Italia e Iran? A giu ...