Fallimento Parma, arrivano le condanne: quattro anni a Ghirardi, sei a Leonardi (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono arrivate le condanne del Tribunale di Parma dopo il Fallimento del club emiliano nel 2015. quattro anni all’ex presidente Tommaso Ghirardi, sei all’ex amministratore delegato Pietro Leonardi. Poco più di cinque anni da quando il Parma fu dichiarato fallito, esattamente nel marzo del 2015. Debiti per più di 200 milioni di euro già dal 2012, ma con bilanci taroccati e operazione “gonfiate”, il club “sopravvisse” per altri tre anni, in cui arrivò ad iscrivere a bilancio oltre 90 milioni di plusvalenze. Ora il club vive una nuova “Primavera”. E’ ripartito dalla Serie D con un’altra società e in pochissimi ... Leggi su calcioweb.eu

