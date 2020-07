De Laurentiis: “Ripartiamo subito, sono deluso. E’ stata una notte insonne” (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo l’amara sconfitta rimediata in finale dei playoff con la Reggio Audace che vola in Serie B, il presidente del Bari, De Laurentiis, ha mandato una lettera a cuore aperto a tutti i tifosi biancorossi. Queste le sue parole dopo aver sfiorato il campionato cadetto: “Cari tifosi, so che quella appena trascorsa è stata una notte insonne per molti; lo è stata anche per me. Ho scelto di scrivervi, perché avevo bisogno di prendermi il giusto tempo per raccogliere tutti i pensieri che inevitabilmente si accumulano al termine di una stagione calcistica dura e intensa come questa, in cui abbiamo visto sfumare il nostro sogno all’ultimo miglio, e dico ’Nostro’ con forza, perché non ci sono personalismi quando si lavora per un obiettivo a ... Leggi su alfredopedulla

