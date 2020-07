Dal 1° agosto Salvini a Botteghe Oscure (Di giovedì 23 luglio 2020) Firmato il contratto per l'affitto della sede romana della Lega nell'edificio di fronte alla storica sede del Pci Leggi su ilsecoloxix

IlContiAndrea : A fine agosto uscirà un singolo inedito di #Emma, non pubblicato nell’album #Fortuna (dal Corriere) #XF2020 Qui s… - la_Biennale : Tutto è pronto per la rassegna #ClassiciFuoriMostra! Domani, alle 21, #LucaGuadagnino e #GiovanniSoccol, artista e… - Adnkronos : Ponte Genova, dal 5 agosto sarà percorribile - BJLiguria : Pensioni, dal 27 luglio Poste Italiane accredita il mese di agosto - - uandarin : RT @Giulio_Firenze: L'avete citato per due mesi e, seppur controvoglia, verrà a farci una visitina e si tratterrà per 6-7 giorni (prenotazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal agosto Meteo: l'ENIGMA dell'ESTATE NON AFOSA, ma ad AGOSTO la CUCCAGNA potrebbe finire. Ecco per QUALE MOTIVO iLMeteo.it Torino Jazz raddoppia, in estate e autunno

TORINO, 24 LUG - Ci sarà anche in questo 2020 tormentato dal Covid, il Torino Jazz festival, che anzi si sdoppierà: l'ottava edizione, sempre diretta da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, è stata divis ...

Da Beyoncè a Leonardo DiCaprio: quest’anno le star preferiscono gli yacht

Il più costoso super yacht in cima alla classifica è «Kismet» imbarcazione lussuosa affittata l’anno scorso dalla coppia dorata Beyoncé-Jay-Z. Le due star della musica internazionale hanno pagato ben ...

TORINO, 24 LUG - Ci sarà anche in questo 2020 tormentato dal Covid, il Torino Jazz festival, che anzi si sdoppierà: l'ottava edizione, sempre diretta da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, è stata divis ...Il più costoso super yacht in cima alla classifica è «Kismet» imbarcazione lussuosa affittata l’anno scorso dalla coppia dorata Beyoncé-Jay-Z. Le due star della musica internazionale hanno pagato ben ...