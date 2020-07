Da sabato 25 luglio i saldi in Lombardia (Di giovedì 23 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt I saldi in Lombardia inizieranno in questo fine settimana, da sabato 25 luglio. La Giunta regionale, con delibera del 22 luglio ha anticipato la data di inizio saldi estivi 2020 a sabato 25 luglio e non più a sabato 1° agosto, come precedentemente stabilito. La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Da sabato 25 luglio i saldi in Lombardia proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Mov5Stelle : Sabato 25 e domenica 26 luglio il MoVimento 5 Stelle tornerà a riunirsi. E lo farà online attraverso il… - RegLombardia : #LNews I saldi in Lombardia sono stati anticipati a sabato 25 luglio. Lo stabilisce una delibera approvata dalla… - Avvenire_Nei : Sabato 25 luglio. La festa di Avvenire quest'anno a Maratea - Giusepp07184707 : RT @Mov5Stelle: Sabato 25 e domenica 26 luglio il MoVimento 5 Stelle tornerà a riunirsi. E lo farà online attraverso il #VillaggioRousseau… - ilNotiziarioInd : Da sabato 25 luglio i saldi in Lombardia - -