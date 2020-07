Da Ancelotti a Rangnick, la caduta degli dei. Quando il nome non fa la differenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Esaminando quanto è successo finora in campionato un dato appare incontrovertibile: non sempre il grande nome fa la differenza. Il riferimento va a quegli allenatori che, in passato, sono stati protagonisti di imprese importanti. Capita che mister poco quotati si lascino preferire rispetto a colleghi di dichiarata fama. Si pensi a Carlo Ancelotti. Nessuno può discuterne il valore. Il coach di Reggiolo è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Sheffield United v Everton FC -... Leggi su 90min

pasto_388 : RT @gattusismo__: Madonna ma ogni giorno esce una bugia più grossa dell'altra sul conto di Rangnick. Ma non vi fate schifo? Ha rifiutato, a… - marcobremb : RT @gattusismo__: Madonna ma ogni giorno esce una bugia più grossa dell'altra sul conto di Rangnick. Ma non vi fate schifo? Ha rifiutato, a… - gattusismo__ : Madonna ma ogni giorno esce una bugia più grossa dell'altra sul conto di Rangnick. Ma non vi fate schifo? Ha rifiut… - Chiedonoperme : RT @FedeCasini: @kT_Milano1899 @acmilan Ma questo Rangnick cos’ha fatto nella sua carriera? Ha vinto quanto Ancelotti Mourinho o Guardiola… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Rangnick Da Ancelotti a Rangnick, la caduta degli dei. Quando il nome non fa la differenza 90min Da Ancelotti a Rangnick, la caduta degli dei. Quando il nome non fa la differenza

A Napoli, tuttavia, Carlo Ancelotti ha fallito. Per sua stessa ammissione era ... In Italia capita anche che un allenatore mai troppo celebrato come Stefano Pioli si lasci preferire a Rangnick, ...

James Rodriguez in Italia: è la volta buona? Derby in vista

James Rodriguez ad ogni sessione di calciomercato viene accostato a club italiani, salvo poi non arrivare mai. L’estate scorsa sembrava fatta per il suo passaggio al Napoli del suo mentore Ancelotti.

A Napoli, tuttavia, Carlo Ancelotti ha fallito. Per sua stessa ammissione era ... In Italia capita anche che un allenatore mai troppo celebrato come Stefano Pioli si lasci preferire a Rangnick, ...James Rodriguez ad ogni sessione di calciomercato viene accostato a club italiani, salvo poi non arrivare mai. L’estate scorsa sembrava fatta per il suo passaggio al Napoli del suo mentore Ancelotti.