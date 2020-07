Coronavirus, si abbassa l’età dei positivi: i contagiati hanno in media 43 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Se l’età media dei malati di Covid in Italia, per tutto il periodo più drammatico, è stata superiore ai 60 anni, quella dei casi registrati negli ultimi 30 giorni è molto più bassa: 43 anni. E’ quanto emerge dai dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia forniti dall‘Istituto Superiore di Sanità e aggiornati a ieri. E’ cambiato, insomma, l’identikit del “contagiato medio”: più uomini che donne (prima era il contrario), e soprattutto più giovani che anziani. Nell’ultimo mese solo il 16% dei nuovi casi riguarda persone con più di 70 anni, mentre il 22,4% sono nella fascia 51-70 anni, il 50,4% in quella 19-50 anni e l’11,2% da 0 a 18 ... Leggi su meteoweb.eu

