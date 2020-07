Coronavirus, salgono ancora contagi, 306 in 24 ore. 10 morti (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri, ma con un ... Leggi su corrieredellosport

Sono 6 i nuovi casi positivi di Covid-19 in provincia di Brescia, tre in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 13.781. Salgono rispetto a ieri i contagiati in Lombardia, che oggi raggiungono q ...

Coronavirus, bollettino del 23 luglio: 10 morti ( totale 35.092 ), aumentano i positivi (+ 82, totale 12.404), solo una regione senza contagi

ROMA – Dai dati giornalieri forniti dal ministero della salute risulta un aumento dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a ...

Sono 6 i nuovi casi positivi di Covid-19 in provincia di Brescia, tre in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 13.781. Salgono rispetto a ieri i contagiati in Lombardia, che oggi raggiungono q ...