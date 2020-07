Come saranno spesi i soldi del Recovery Fund: la nuova task force i 137 progetti del governo (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo l’esultanza per il successo del negoziato sul Recovery Fund in Europa, il governo Conte si trova subito alle prese con le decisioni fondamentali sulla ripartizione e le modalità di utilizzo dei circa 209 miliardi del fondo che saranno garantiti all’Italia. Come saranno spese le risorse per tentare di risollevare il paese dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19? Una bozza di piano – per quanto vago – c’è già, ed è costituito dai 9 punti e 137 progetti presentati alla fine degli Stati generali, lo scorso 21 giugno. Sarà questa la base per tracciare il Piano nazionale di riforme, la cui approvazione da parte della Commissione europea è requisito indispensabile per accedere agli aiuti. ... Leggi su tpi

CottarelliCPI : Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti… - fffitalia : 'Possiamo organizzare tutti le riunioni che vogliamo, ma finché la #crisiclimatica non verrà trattata come tale i c… - pompeii_sites : Quadriportico dei Teatri. Prima e dopo lo smontaggio dei container alle spalle del Teatro Grande, usati per anni co… - gODDEnino : È morto Sergio #Vatta e saranno in tanti a rimpiangerlo. Ha cresciuto generazioni di campioni: un po’ papà e un po’… - ASampierdarena : Se–come ci insegnano–è la platea a fare un politico, questo (e il seguente) saranno di interesse. Ecco un'analisi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Come saranno Gazebo e sierologici, ecco come saranno i test anti-Covid alla movida Il Tirreno Tre semplici regole da seguire contro il coronavirus

Sono tre semplicissimi comportamenti, che se adottati da ognuno di noi, potrebbero davvero fare la differenza. Se le persone, infatti, si lavassero regolarmente le mani con acqua e sapone, indossasser ...

Alfonso Signorini in montagna con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: frecciatina a De Martino

Alfonso Signorini ha detto di nuovo la sua sul gossip più chiacchierato dell’estate 2020, ma questa volta non è da solo: il conduttore del Grande Fratello Vip ha incontrato Clizia Incorvaia e Paolo Ci ...

Sono tre semplicissimi comportamenti, che se adottati da ognuno di noi, potrebbero davvero fare la differenza. Se le persone, infatti, si lavassero regolarmente le mani con acqua e sapone, indossasser ...Alfonso Signorini ha detto di nuovo la sua sul gossip più chiacchierato dell’estate 2020, ma questa volta non è da solo: il conduttore del Grande Fratello Vip ha incontrato Clizia Incorvaia e Paolo Ci ...