Ciclismo, parte il Grande Trittico Lombardo: in pista anche Nibali (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO - Si torna in sella in Lombardia dopo il lockdown con il ' Grande Trittico Lombardo ', primo evento ciclistica per professionisti che sarà disputata in Italia dopo lo stop delle competizioni ... Leggi su corrieredellosport

Ciclismo, Manuela Fundación verso il controllo della CCC. 10 milioni per salvare la formazione di Jim Ochowicz

Dopo il mancato accordo con la Mitchelton-Scott, continua imperterrita la ricerca di una formazione World Tour da poter sponsorizzare, da parte dell’ONG spagnola Manuela Fundación. Proprio in questi g ...

'Fuga', diabete e sport in un romanzo ispirato a sfida Team Novo Nordisk

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Arriva 'Fuga. Due ruote, la strada, il diabete', un romanzo originale ispirato dall'avvincente storia di un gruppo di ciclisti professionisti accomunati da una parti ...

