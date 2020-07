Caserma degli orrori di Piacenza, parla Ilaria Cucchi: «Bisogna andare fino in fondo. È il sistema che non funziona» (Di giovedì 23 luglio 2020) «Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratello Stefano». Ilaria Cucchi, la sorella del geometra romano ucciso nell’ottobre del 2009 dopo essere stato fermato, a Roma, dai Carabinieri, ha commentato l’inchiesta in corso sui militari dell’Arma della stazione Levante di Piacenza. A loro carico, l’accusa di aver costituito un sistema criminale: le ipotesi di reato andrebbero dal traffico di droga alle estorsioni e alla tortura. «Il fatto che si parli di mele marce lascia un po’ perplessi. È un sistema che evidentemente non funziona. Spero che si vada fino in fondo senza fare sconti – ha aggiunto Cucchi -. Bisogna andare ... Leggi su open.online

PieroPelu : 19 anni fa la democrazia italiana veniva fatta a pezzi in quel teatro degli orrori che fu il G8 di Genova: il provo… - BeltramoPaolo : RT @Open_gol: Caserma degli orrori di Piacenza, parla Ilaria Cucchi: «Bisogna andare fino in fondo. È il sistema che non funziona» https://… - shardana50 : RT @Agenzia_Italia: Nella caserma di #Piacenza c'era una 'mela sana' che disse 'no' alla banda degli abusi #carabinieri #AGI - Rom_Lisa : Nella caserma di Piacenza c'era una 'mela sana' che disse 'no' alla banda degli abusi - Andrea751201 : RT @Open_gol: Caserma degli orrori di Piacenza, parla Ilaria Cucchi: «Bisogna andare fino in fondo. È il sistema che non funziona» https://… -