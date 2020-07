Campionato Bugia: Gene Gnocchi ospite d'onore (Di giovedì 23 luglio 2020) Per sopraggiunti e inderogabili impegni professionali, il comico Maurizio Lastrico non sarà a Le Piastre per ricevere la laurea di Bugiardo ad honorem, nell'ambito del Campionato italiano della Bugia, ... Leggi su lanazione

Pistoia, 23 luglio 2020 - Per sopraggiunti e inderogabili impegni professionali, il comico Maurizio Lastrico non sarà a Le Piastre per ricevere la laurea di bugiardo ad honorem, nell'ambito del ...

Usa, come di consueto, una piccola pseudo verità, il magnifico rettore dell'Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini ... La due giorni del Campionato 2020 inizierà con la cena bugiarda in piazza, ...

