Calaiò scettico su Osimhen:" Preferisco attaccanti che ti danno garanzie, lui è una scommessa" (Di giovedì 23 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Emanuele Calaiò, ex attaccanti di Napoli e Parma: “Calmi con i paragoni, ma De Zerbi gioca un grande calcio con il suo Sassuolo. Leggi su tuttonapoli

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: L'EX - Calaiò: 'Spero che Osimhen possa rivelarsi un grande investimento' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Calaiò: 'Spero che Osimhen possa rivelarsi un grande investimento' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: L'EX - Calaiò: 'Spero che Osimhen possa rivelarsi un grande investimento' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: L'EX - Calaiò: 'Spero che Osimhen possa rivelarsi un grande investimento' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Calaiò: 'Spero che Osimhen possa rivelarsi un grande investimento' -

Ultime Notizie dalla rete : Calaiò scettico

La Nazione

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Emanuele Calaiò, ex Napoli e Parma: “Calmi con i paragoni, ma De Zerbi gioca un grande calcio con il suo Sassuolo. Gattuso ha ...Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": ...