Autostrade: sindacati, sciopero 9-10 agosto (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - sciopero nazionale delle Autostrade domenica 9 agosto e lunedì 10. Lo hanno annunciato Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal nel corso di una conferenza stampa in ... Leggi su corrieredellosport

“Abbiamo dichiarato lo sciopero unitario nazionale per il 9 e il 10 agosto. E’ stata una scelta non facile ma ineludibile”. Ad annunciarlo Marco Verzari segretario nazionale Uiltrasporti, nel corso di ...Per i sindacati nemmeno l'incontro con il ministro Paola De Micheli ... contingente e alla grave difficoltà viaria che stiamo vivendo". Oltre all'emergenza autostrade, Filt e Uil trasporti chiedono ...