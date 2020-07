Amber Heard e Bianca Butti sempre al suo fianco in tribunale (contro Johnny Depp) (Di giovedì 23 luglio 2020) Amber Heard ogni giorno fa il suo ingresso all’interno dell’Alta Corte di Londra. Lì sta andando in scena il processo che l’ex marito Johnny Depp ha intentato contro il Sun per diffamazione. Il quotidiano britannico ha definito nel 2018 l’attore «picchiatore di mogli», riferendosi alle accuse di violenza mosse contro di lui dall’ex moglie che ora in tribunale viene sentita come testimone. In queste settimane l’ex coppia sta tirando fuori, in uno scambio di accuse reciproce, il peggiore catalogo degli orrori, ripercorrendo la loro relazione da incubo. Leggi su vanityfair

Amber Heard Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Amber Heard