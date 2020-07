Abi, Fondo di Garanzia a quota 57,5 miliardi (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che a ieri, 22 luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato le 879 mila, per 57,5 miliardi di Euro, di cui 756 mila fino a 30 mila Euro, per finanziamenti che hanno superato i 15 miliardi di Euro. L’ABI sottolinea in una nota che questi importi sempre crescenti vanno valutati in parallelo alla ancor più forte crescita delle moratorie che sono divenute circa 2,7 milioni, per 292 miliardi di Euro. Leggi su quifinanza

QdSit : Banche, Abi, “Al Fondo Garanzia domande per 57,5 miliardi” #qds #qdsnotizie - newsfinanza : ABI: 861 mila domande a Fondo Garanzia - AforizmyFraszky : @giuslit @AlbertoBagnai Sbaglio o alla fine potrebbe verificarsi quello che già era successo con banca Tercas? - infoiteconomia : ABI: richieste a Fondo Garanzia per 1 miliardo - ansa_economia : Abi: 844 mila domande a Fondo garanzia per 53,2 mld. (Ripetizione con titolo corretto) #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Abi Fondo Abi, Fondo di Garanzia a quota 57,5 miliardi Teleborsa Mef, oltre 292 mld euro domande moratoria sui prestiti

Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 94 mila euro.Le moratorie dell’Abi e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto invece quasi 440 mila adesioni, per circa 18 miliardi di ...

Abi, Fondo di Garanzia a quota 57,5 miliardi

(Teleborsa) - L'ABI segnala che a ieri, 22 luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato le 879 mila, per 57,5 miliardi di Euro, di cui 756 mila fino a 30 mila Euro, ...

Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 94 mila euro.Le moratorie dell’Abi e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto invece quasi 440 mila adesioni, per circa 18 miliardi di ...(Teleborsa) - L'ABI segnala che a ieri, 22 luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato le 879 mila, per 57,5 miliardi di Euro, di cui 756 mila fino a 30 mila Euro, ...