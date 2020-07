X Municipio, Vitolo: “Rifiuti, iter per individuare utenze fantasma” (Di mercoledì 22 luglio 2020) X Municipio – “Si è tenuta in ambito municipale, un’importante seduta della Commissione permanente Ambiente, Sicurezza e Territorio, nel corso della quale è stato esaminato l’iter con cui il Comune di Roma provvede a individuare e iscrivere a ruolo Ta.Ri., le cosiddette utenze fantasma del servizio di igiene urbano svolto da AMA. A seguito dell’attivazione del servizio di raccolta porta a porta (PaP), Aequa Roma, ha infatti provveduto a incrociare i Codici Fiscali di coloro che hanno ricevuto il KIT di AMA (secchi personali per differenziare i rifiuti) per verificare chi di questi non risultasse iscritto come utente regolare. Dall’analisi è risultato un tasso di omessa denuncia pari neanche a circa il 5% e pertanto in linea generale migliore rispetto alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

