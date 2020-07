Unicredit cede a Banca Ifis e GAIA portafoglio NPL (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Unicredit ha ceduto pro-soluto a Banca Ifis e GAIA SPV, veicolo di cartolarizzazione finanziato da Guber Banca e Barclays Bank, un portafoglio crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. La transazione segue quella con illimity e GAIA annunciata ieri. Dell’intero portafoglio Banca Ifis ha rilevato circa 486 milioni di euro in valore nominale, vantati verso più di 8.200 debitori, mentre GAIA ha rilevato la restante porzione pari a circa 354 milioni di euro di valore nominale. Banca Ifis e Guber Banca agiranno come special servicer ... Leggi su quifinanza

Unicredit cede a Banca Ifis e Gaia portafoglio crediti in sofferenza da 840 mln

Milano, 22 lug. - Unicredit ha siglato un accordo con Ifis Npl, del gruppo Banca Ifis, e Gaia Spv, un veicolo di cartolarizzazione finanziato da Guber Banca e Barclays Bank, per la cessione pro-soluto ...

