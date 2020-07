Trasporti: previsti i rimborsi per gli abbonamenti di viaggio non utilizzati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il direttore dell’Agenzia della mobilità regionale Cesare Paonessa, nel corso della seconda commissione della Regione Piemonte, ha dato notizia che per il mancato utilizzo degli abbonamenti al Trasporto pubblico locale e a Trenitalia verranno erogati voucher non nominativi per un importo complessivo di 27 milioni di euro. Il mese di marzo verrà rimborsato completamente, mentre chi aveva titoli di viaggio plurimensili riceverà una cifra pari a circa 68 giorni di mancato servizio. I voucher avranno validità di un anno e non saranno cumulabili: per l’erogazione si attende solo la pubblicazione delle linee guida. Per quanto riguarda la fase 3, il tavolo di lavoro costituito in seno alla seconda commissione sta affrontando i temi del distanziamento sociale su treni e mezzi pubblici e la gestione del servizio ... Leggi su nuovasocieta

MONREALE, 22 luglio – Così come previsto dal relativo decreto ministeriale, il Comune di Monreale ha approvato due progetti di utilità collettiva rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza. I p ...

La Regione ha annunciato l’arrivo, dopo un lungo percorso amministrativo, dei rimborsi agli abbonati e utenti del servizio ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale per il periodo del lock ...

