Tragico schianto in moto: Massimiliano aveva da poco deciso di sposarsi (Di mercoledì 22 luglio 2020) La tragedia si è consumata in pochi attimi, martedì mattina poco prima delle 7.30 sulla Strada provinciale 573, da Palazzolo verso Coccaglio: è qui che ha perso la vita il 45enne Massimiliano Negroni, ... Leggi su bresciatoday

GiornaleVicenza : La 25enne vittima di un incidente a Carmignano lavorava come commessa a #Thiene dopo essere stata trasferita dal pu… - infoitinterno : Tragico schianto contro il guardrail: Benedetta Ciprian muore tra le lamiere - lavocedelne : Scontro moto auto in A22 a Fortezza: morto il centauro - Today_it : Tragico schianto contro il guardrail: Benedetta Ciprian muore tra le lamiere - DBenedectus : Il tragico schianto venerdì pomeriggio a Rho, morto un ragazzo di soli 22 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico schianto

BresciaToday

Mortale l’incidente verificatosi questa mattina a Pracchia, comune montano di Pistoia: un’auto si è schiantata contro il muro di una casa, morti marito e moglie 70enni. Salvo, però, il nipote di 11 an ...Si è schiantato con una Jeep Cherokee che in quel momento stava svoltando a sinistra: è stato sbalzato dalla moto ed è finito contro un palo. Circostanza fatale, che non gli ha lasciato scampo causa ...