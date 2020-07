Ti candide-Rai: il giornalista Geo Nocchetti in campo con De Luca? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il giornalista della Rai Geo Nocchetti starebbe per scendere in campo alle prossime elezioni regionali. Nocchetti, notissimo volto televisivo, starebbe per sciogliere la riserva: sarebbe candidato in Campania, nella circoscrizione di Caserta, in una lista civica a sostegno del presidente uscente della Regione, Vincenzo De Luca. L'articolo Ti candide-Rai: il giornalista Geo Nocchetti in campo con De Luca? proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : candide Rai Ti candide-Rai: il giornalista Geo Nocchetti in campo con De Luca? anteprima24.it M5S e i giornalisti: li odiano, ma li candidano

Il finanziamento pubblico all’editoria da cancellare a tutti i costi. La stampa che “difende un sistema”. Tg e giornali locali da “monitorare” per capire come suddividono gli spazi. L’Ordine dei giorn ...

Elezioni comunali a Merano, Daniela Rossi torna come candidata sindaco Pd

Una squadra con una forte presenza di giovani e donne quella che i Dem stanno mettendo a punto nella città del Passirio. Già decisa la capolista: sarà la farmacista Lucia Giampieretti, consigliera ...

Il finanziamento pubblico all’editoria da cancellare a tutti i costi. La stampa che “difende un sistema”. Tg e giornali locali da “monitorare” per capire come suddividono gli spazi. L’Ordine dei giorn ...Una squadra con una forte presenza di giovani e donne quella che i Dem stanno mettendo a punto nella città del Passirio. Già decisa la capolista: sarà la farmacista Lucia Giampieretti, consigliera ...