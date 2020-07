Sky, le nuove serie Original in uscita da settembre 2020 al 2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si sono svolti in streaming gli Sky Upfront, cioè la presentazione della stagione televisiva di Sky 2020/2021, ricca di novità in tutto l’ambito dell’intrattenimento. Un grande nome del cinema italiano entra a far parte della squadra Sky, quello di Gabriele Muccino che firmerà la sua prima serie tv, reboot del suo film A casa tutti bene, mentre sono appena iniziate le riprese di Speravo de morì prima, la serie su Francesco Totti con Pietro Castellitto nel ruolo dell’ex capitano della Roma. Tanti i titoli della ricca line up di titoli Sky Original in arrivo nei prossimi mesi: da Petra con un’inedita Paola Cortellesi ai giovani protagonisti di We Are Who We Are di Luca Guadagnino, dall’antica Roma dell’epico racconto firmato Matteo Rovere con ... Leggi su gqitalia

