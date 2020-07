Serena Williams si dà al calcio, comprata una società di calcio femminile: tra i proprietari anche… la figlia Olympia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non solo tennis, Serena Williams si dà anche al calcio comprando una squadra che giocherà nel 2022 nella National Women’s Soccer League, il campionato di calcio femminile degli Stati Uniti. Hannah Peters/Getty ImagesLa società, che al momento si chiama Angel City ma potrebbe essere modificato, ha una lunga lista di proprietari della quale fanno parte anche la tennista americana, il marito Alexis Ohanian e addirittura la figlia di due anni Olympia. “Sono orgoglioso di far parte di questo meraviglioso gruppo che lavora per portare una squadra di calcio professionistica femminile a Los Angeles” le parole di Ohanian Sr. in ... Leggi su sportfair

o_fa5ry : @FerasElKharrat Manta simp l Serena Williams ba2a ne2ol eh - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: USA - Serena Williams e Natalie Portland si lanciano nel mondo del calcio e investono in una nuova squadra femminile a… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: USA - Serena Williams e Natalie Portland si lanciano nel mondo del calcio e investono in una nuova squadra femminile a… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: USA - Serena Williams e Natalie Portland si lanciano nel mondo del calcio e investono in una nuova squadra femminile a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: USA - Serena Williams e Natalie Portland si lanciano nel mondo del calcio e investono in una nuova squadra femminile a… -