Sarri | «Sempre criticato? Sto sui cog****i | ma ne so più dei giornalisti»

Sarri gonfia il petto: «Critiche? Sto sui cog***, ma ne so più dei giornalisti». Il tecnico della Juventus risponde agli ultimi attacchi Questa volta Sarri non incassa, ma contrattacca. La risposta alle pesanti e reiterate critiche ricevute nella pre Udinese. CRITICHE – «Probabilmente sto sui cog***** a qualcuno. Mi interessa relativamente. Alla fine quelle dei giornalisti sono delle opinioni. Penso di saperne di più, magari sbaglio, ma fammi essere presuntuoso. Conosco tutte le difficoltà e ho tutti i dati a disposizione per saperne di più di chi esprime un'opinione, comunque legittima».

