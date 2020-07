Rubano cani per venderli ai mercati della carne. Colti sul fatto, pestati e torturati dagli abitanti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le autorità vietnamite stanno dando la caccia ai ladri di cani che riforniscono un orribile commercio di carne nel paese. La rabbia nei confronti di questi individui sta salendo in maniera esponenziale, tanto che in alcuni video gli abitanti del villaggio si vedono aggredire brutalmente alcuni sospetti ladri di cani, dopo averli Colti sul fatto. … L'articolo Rubano cani per venderli ai mercati della carne. Colti sul fatto, pestati e torturati dagli abitanti NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Sara31142030 : RT @annamariamoscar: Strappano microchip alla cagnolina poi l’abbandonano ma rubano i suoi sette cuccioli - kiki_emme : @perfectderavin AUTORI CANI che rubano il lavoro a quelli bravi (cit.) - GINA32451015 : RT @annamariamoscar: Strappano microchip alla cagnolina poi l’abbandonano ma rubano i suoi sette cuccioli - Mari19660 : RT @annamariamoscar: Strappano microchip alla cagnolina poi l’abbandonano ma rubano i suoi sette cuccioli - LobbaLuisa : RT @annamariamoscar: Strappano microchip alla cagnolina poi l’abbandonano ma rubano i suoi sette cuccioli -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano cani Rubano cani per venderli ai mercati della carne. Colti sul fatto, pestati e torturati dagli abitanti NewNotizie Cane scivola in un canale, il salvataggio dei vigili del fuoco

Incidente in montagna a Berbenno di Valtellina: 40enne scivola in un dirupo, morto sul colpo Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente in montagna a Berbenno di Valtellina (Sondrio). L'allar ...

Ladri scatenati rubano bici, oro e i panni stesi

A Sant’Angelo i capi di abbigliamento erano stati lasciati ad asciugare al sole. Spariti oggetti preziosi nella casa di un’anziana in via Campo Boario.

Incidente in montagna a Berbenno di Valtellina: 40enne scivola in un dirupo, morto sul colpo Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente in montagna a Berbenno di Valtellina (Sondrio). L'allar ...A Sant’Angelo i capi di abbigliamento erano stati lasciati ad asciugare al sole. Spariti oggetti preziosi nella casa di un’anziana in via Campo Boario.