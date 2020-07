Parma Napoli 0-0 LIVE: ritmi lenti. Ci prova Karamoh (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Napoli si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Napoli 0-0 MOVIOLA 22′ Tiro di Karamoh – Buona l’idea, meno l’esecuzione: l’esterno si accentra e calcia ma manda a lato, di molto. 13′ Tiro Siligardi – Controllo e tiro per l’attaccante del Parma, palla alta. ritmi bassi a causa del gran caldo a Parma. 4′ Occasione Politano – Bella azione, tutta di prima, del Napoli ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : HIGHLIGHTS Parma Napoli: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Parma #Napoli: #azioni… - LuigiBevilacq17 : RT @EmmeEmm_: Partite che mi interessano di più stasera: 1) Spal Roma per l'Europa League diretta 2) Parma Napoli per fare il tweet del s… - UgoBaroni : RT @SkySport: Inizia #ParmaNapoli, segui il LIVE - Diego31883 : Capisci ancor di più che il calcio italiano fa cagare quando in Parma-Napoli, gara che non conta nulla, vedi i padr… - teresalbano : #ParmaNapoli pare che a Parma lo sport preferito siano i tuffi... Se avessero il mare come a Napoli sarebbero ancora più esperti. -