Parla tantissimo | ma Lucia Annunziata definitiva | Recovery Fund | svelata la farsa di premier Conte

Tutti a festeggiare, esultare, spellarsi le mani per l'accordo raggiunto in Europa, a Bruxelles, sul Recovery Fund. In prima linea ovviamente Giuseppe Conte e i suoi trombettieri, quali Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Ma il sospetto è che siano stati fatti i conti senza l'oste. E il senso della metafora viene spiegato in modo sintetico da Lucia Annunziata, ospite a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3 nella puntata di martedì 21 luglio. "Giuseppe Conte Parla tantissimo ma non ha presentato un piano di ricostruzione", spiega l'Annunziata. E tanto basta: come è noto, i Paesi membri possono fermare l'erogazione dei miliardi derivanti dal Recovery Fund nel caso in cui ...

Lucia Annunziata a CartaBianca: "Recovery Fund? Giuseppe Conte parla tanto, ma non c'è il piano di ricostruzione"

"Giuseppe Conte parla tantissimo ma non ha presentato un piano di ricostruzione", spiega l'Annunziata. E tanto basta: come è noto, i Paesi membri possono fermare l'erogazione dei miliardi derivanti ...

"Giuseppe Conte parla tantissimo ma non ha presentato un piano di ricostruzione", spiega l'Annunziata. E tanto basta: come è noto, i Paesi membri possono fermare l'erogazione dei miliardi derivanti ..."Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma". Lo ha detto in un ...