Napoli, l'Anm sanzionata dall'Asl: "Bus sporchi e scarsa igiene" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L'Anm (Azienda napoletana mobilità) è stata sanzionata dall'Asl perché non assicura le idonee condizioni igienico-sanitarie al personale e ai pendolari. Sono stati gli ispettori della Asl Napoli 1 del Dipartimento di prevenzione ed emanare una sanzione nei confronti dell'Anm per la mancata valutazione del rischio biologico per i conducenti di autobus. Lo rende noto l'Usb che aveva presentato un esposto-denuncia agli organi competenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L'esposto denunciava la mancanza di "un'idonea procedura per la pulizia dei condotti dell'area condizionata nei bus e di un'accurata igienizzazione dei mezzi, in particolare dei posti guida a fine cambio turno, a tutela della ...

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli, gli ispettori dell'Asl sanzionano l'Anm per l'igiene sugli autobus - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Napoli, gli ispettori dell'Asl sanzionano l'Anm per l'igiene sugli autobus - mattinodinapoli : Napoli, gli ispettori dell'Asl sanzionano l'Anm per l'igiene sugli autobus - zazoomblog : Napoli tirocinante alla guida del bus. L’Anm avvia un’indagine interna - #Napoli #tirocinante #guida #L’Anm - titty_napoli : RT @AnnaMariaDeFalc: Che vergogna sto' #Corriere: ormai fanno di tutto per screditarci e nessuno che li denuncia. Spero lo faccia l' #Anm… -

