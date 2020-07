Molinari dice che dovremo tagliare la spesa sociale per avere in cambio 200 miliardi per i monopattini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Riccardo Molinari della Lega ha messo insieme due concetti nel suo intervento alla Camera, in risposta all’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul consiglio europeo degli scorsi giorni. I due concetti sono le condizionali del Mes con il relativo taglio del debito pubblico e, appunto, il Recovery Fund approvato dal consiglio europeo, in virtù del quale l’Italia percepirà 209 miliardi di euro, di cui 81 a fondo perduto. LEGGI ANCHE > Salvini propone il modello Portogallo per attirare i pensionati (ma non sa che la detestazione è stata abolita) Riccardo Molinari e la sua idea di Recovery Fund In un passaggio del suo intervento di 10 minuti, Molinari ha messo sullo stesso piano le condizionali per accedere al vecchio Mes (non a quello nuovo che l’Unione Europea ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Molinari dice Riccardo Molinari dice che il Recovery Fund sacrificherà la spesa sociale Giornalettismo.com Loreto cala un tris di acquisti Molinari alla corte di Giannini

Loreto centra il tris. Di acquisti. Vestirà la casacca loretana della Sampress Nova Volley Alex Molinari, centrale, classe 1990. Molinari nella città mariana ritrova coach Romano Giannini che l’ha all ...

Una Mano alla Vita, i pionieri delle cure palliative

Il presidente della onlus, Pier Giorgio Molinari sottolinea: «concentreremo il 5permille che i contribuenti ci assegneranno quest’anno su un unico progetto dal carattere innovativo, denominato “Hospic ...

